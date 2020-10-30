為了探討推廣法語，法國在台協會今天聯合法語系國家大使館與在台辦事處舉辦首次的「台灣法語大會」。法國在台協會主任公孫孟表示，法語開啟了人們文化與思想的大門，而這扇門不僅通往法國，也通往全球法語國家，身為外交官，在他的職涯中遇到各界人士，用法語溝通交流的過程令人愉悅。

「États généraux」為歷史悠久的法語名詞，源自14世紀的「三級會議」，指的是法國全國人民的代表應國王的召集而舉行的會議。參加者共分成三級：第一級為神職人員、第二級為貴族、第三級為除前兩個級別以外的其他所有人，即平民。

如今在全球各地舉辦的法語大會即沿用「États généraux」，探討未來法語的發展。根據法國在台協會資料，全球法語人口超過3億，是全世界第二外語，同時也是29個國家的官方語言。

被問到如何在台灣更進一步推廣法語？公孫孟說，他們要向台灣年輕人解釋法語是職場上很好用的工具，不論學生未來是要朝藝術界、科技業、新創產業發展，法語都很實用。此外，法語也是愉悅的、慶典的語言。

比利時台北辦事處處長文浩德認為，在台灣，法語給人的形象總是跟藝術、文化、歷史連結在一起，今天的會議要讓大家思考如何跨越出大家對法語的既定形象，讓台灣年輕人看到法語的吸引力，又不再覺得難學而放棄。台灣可以借鏡歐洲經驗，提供各年齡層的學生們多元選擇第二、第三甚至第四種語言。

海地駐台大使庫珀指出，法文在現代社會代表的是一個契機，可以開啟很多不同的機會，雖然在學起來的時候有點困難，但讓她在學習英文與西班牙文的時候相對簡單。

(中時 )