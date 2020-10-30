緊記家中連絡方式，速找回家人！台中市1名7歲小女童，在西屯區三信公園玩耍，無意間與母親走散，路過民眾上前關懷詢問時，小女童疑似受到驚嚇，臉色發白驚慌不語，員警獲報後到場頻頻安撫下，小女童才緩緩背出家裡電話，由員警協助撥打電話聯繫母親到場，結束這場驚魂記。

台中市警第六分局何安派出所員警盧昆鴻、胡清暘，日前獲報於西屯區成都路與河南路口有1名孩童走失，經警方到場關懷了解，得知小女童與家人走散，飽受驚嚇呆站在路旁。

員警在旁溫柔安撫，並沿路詢問附近居民有無見過該名女童，附近居民回應表示不曾見過，員警耐心再次詢問小女童，是否還記得家裡電話號碼。

小女童緩緩說出電話號碼，經員警撥打電話聯繫到女童家屬，女童母親接獲通知後立即趕到現場，見女童平安無事，頻頻向警方道謝。

女童母親向員警表示，帶著孩童姊弟倆至公園散步玩耍，稍未注意即與小女童失散，在公園尋找許久未果正感到不知所措時，所幸接獲警方來電通知找到小女童，順利讓母女團聚。

(中時 )