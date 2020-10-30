還記得周星馳執導的電影《長江七號》裡的周小狄嗎？當年女扮男裝的她，也是到後來大家才知道，原來她是個不折不扣的女孩子。身為年紀最小的「星女郎」，時至今日已進化成美少女，時常在社群上和大家分享她的生活日常。

昨(29日)，徐嬌在微博上傳了3張照片。照片中她穿著短版T恤，露出小蠻腰與馬甲線，近乎零贅肉和平坦的小腹，讓網友友驚呼，小女孩真的長大了！也因和之前電影裡造型實在差太多，讓不少人說快要認不出來，真的是名符其實的「腰」精。

徐嬌大曬馬甲線 網友驚呼女孩長大了 (圖/ 翻攝自徐嬌微博)

有不少網友在照片底下留言，跪求徐嬌是怎麼維持好身材，她也透露會不定期戒吃人工糖，但會正常攝取碳水化合物；不過在運動方面，不知是不是年輕就是本錢，徐嬌說，她只會偶爾去跳舞，沒有做任何健身或有氧運動。

徐嬌近期更拓展副業 創立屬於自己的服飾品牌 (圖/ 翻攝自徐嬌微博)

近期徐嬌開始發展自己的副業，自己創立服飾品牌，自己當然就是模特兒的不二人選，年僅23歲的她，前途一片看好。

(中時新聞網)