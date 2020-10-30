民進黨政府堅持開放萊豬進口，無視人民的疑慮和在野黨的訴求，為此國民黨立委今日再占主席台不讓行政院長蘇貞昌上台報告，黨團總召林為洲今天也提出三點訴求，包括行政院召開食安會報，美國查廠、進口豬肉標示有無含萊劑，如果政府能承諾，在下周美國大選結束後，「就不會再擋」施政報告。

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，稍早協商時國民黨團提出三點要求，首先行政院依法召開食安會報，其次依法進口新農產品前要到出口國查廠，最後是要求進口豬肉應標示是否含萊劑。另外因應下周美國大選，選舉結果未知，或許有可能重新進行雙邊貿易談判，因此黨團認為應等到美國大選底定後才舉行施政報告，看執政黨能否接受，如果行政院做出具體承諾，「就不會再擋」施政報告，而今天國民黨團仍會繼續堅持不讓蘇揆施政報告。

此外藍委賴士葆指出，社會上6成民眾反對萊豬進口，地方政府也透過地方自治法令要求豬肉萊劑零檢出，中央卻禁止地方這樣做，問題是如今開放萊豬進口的行政命令還在立法院審議，尚未通過，難道立委的審查權是假的嗎？說明這些民進黨政府官員的眼中只有蔡英文、蘇貞昌，看不到民眾的需求，民眾的需求就是健康無價，不能用任何政治需求交換。這些官員卻忙著討好蘇貞昌蔡英文，蔡英文則忙著討好美國人。

因此賴士葆呼籲所有的地方首長、議員都讓地方通過萊劑零檢出自治條例，他也提醒，國際食品法典委員會(CODEX)允許各國訂更嚴格的標準，並未要求全球都採用一樣的標準，所以才會有許多國家根本不允許在肉品添加萊克多巴胺。

國民黨立委費鴻泰也質疑，為什麼警政署、教育部、體育署分別可以不讓警察、學生、運動員吃萊豬，新北市長偏就不能不讓新北市民吃萊豬？美國超級市場都有豬肉標示不含瘦肉精，為什麼台灣不能標示？蘇貞昌若不肯道歉，國民黨團就會堅持不讓他上台報告。

藍委陳玉珍也質疑，蔡英文政府到底是美國萊豬業者的政府，還是中華民國的政府？民進黨立委到底是美國萊豬業者的民代，還是中華民國人民的民意代表？民進黨如今又聾又瞎，看不到聽不到全國諸多民眾對萊豬的疑慮。

國民黨團書記長林奕華則痛批民進黨執政以黨領政，總統宣布開放萊豬，衛福部長陳時中坦言在總統宣布前兩周才知道，宣布前一周前才開始與相關部會首長研議，整個行政院都淪為民進黨的附庸組織。

藍委李貴敏則提醒，將來如果有民眾因為吃萊豬身體出問題，國家必須負賠償責任。翁重鈞直言，真正平等的談判應該有來有往，談好後簽訂，哪有都不知道能否與美國簽訂FTA(自由貿易協定)，就先開放萊豬進口犧牲國人健康之理？

藍委吳怡玎也質疑，民進黨政府一口氣開放萊與30月齡以上美牛進口，未來還有甚麼談判籌碼？

(中時 )