◎無薪假人數仍破萬 安心就業計畫延至明年中

雖然我國新冠肺炎疫情已受控制，但至今無薪假（減班休息）人數每期仍破萬人，為了協助疫情期間無薪假勞工度過難關，勞動部祭出補貼半數投保薪資差額的「安心就業計畫」及提供訓練津貼的「充電再出發」計畫，其中安心就業計畫原訂至今年年底截止，但勞動部近日已決議要把安心就業計畫延至明年中。

◎馬籍女大生來台遭殺害 母親崩潰爆哭「無法接受」

長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女學生28日晚間從學校健身房打工後，告訴室友「我要回去了」，卻在途中遭梁姓男子擄走勒斃棄屍，全身赤裸僅穿內褲棄屍山區。長榮大學祕書長管美燕哽咽說，昨白天告知鍾同學家屬孩子失蹤消息，原本期盼等到好消息，但晚間11點再去電卻是悲痛的噩耗，女大生母親當下崩潰大哭，校方已聯繫外交部協助家屬抵台。

◎慘無人道！ 6年殺3子 狠父判刑定讞

雲林李姓男子與陳姓女子離婚後仍同居，他們共同育養2童因不明原因死亡後棄屍，前年李、陳依遺棄屍體罪判囚6年2月、3年半；另李、陳虐死長子部分，更一審各判刑9年、7年半，李不服提上訴，今遭最高法院駁回。

◎義大跨年演唱會強勢回歸！ 主持卡司群曝光

睽違五年，眾所期待的南台灣最強跨年活動-義大世界跨年晚會強勢回歸！2021『紫耀義大 享樂拾光』跨年晚會，適逢義大世界開幕十周年，將於12月31日於義大世界大草坪舉辦。

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(中時新聞網)