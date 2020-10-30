國籍航空公司推出各種偽出國、類出國行程受到市場歡迎，星宇航空日前規劃從桃園機場出發飛往離島，但被交通部打槍，指桃機是國際機場，不能經營國內線。如今官方態度軟化，交通部長林佳龍受《中央社》專訪時指出，已核定國籍航空公司的類出國計畫，可從桃園機場起飛，並降落台灣其他各機場。

交通部航政司指出，我國現階段仍採邊境風險嚴管政策，交通部進一步優化提出「微旅行2.0」方案，在與既有國內航線市場區隔下，放寬航班可在不同機場起降，其中起降一端為桃園機場，另一端可於台灣本島提供國際包機或航班的機場起降，並可結合地方觀光之多元性，串連飛行體驗與地方遊程，相關方案已提送中央流行疫情指揮中心審議。

航政司副司長韓振華表示，微旅行2.0屬於國際包機，旅客須使用護照登機、走國際通關，且可買免稅品。為避免包機與既有國內線市場重複，因此規範包機的飛時要在3小時以上，讓行程看起來是旅行行程而非單純的運輸行為，單程票價5500元起並附上旅遊行程。

韓振華說，離島航線已相當活躍，因此微旅行2.0初期只限台灣本島的機場。

星宇航空曾想推從桃機起飛的離島包機，公關長聶國維說，有聽聞交通部放寬在桃機起降，但目前還未看到詳細辦法，例如哪些機場、CIQS怎麼進行、地勤及餐飲問題等，細節出來之後才會規畫將來要怎麼飛。

聶國維坦言，長榮、華航有子公司代理地勤，星宇則是全新的航空公司，在外站沒有人力，事情還是要評估。他說，已經跟本島幾個機場接觸過，等實施辦法出來後就會盡快評估，或許在今年應該有機會看到。

根據統計，各航空公司推出微旅行後，市場反應熱烈，自今年8月起推行以來，已飛航27班次，參與旅客共計5138人次。

(中時 )