萬聖節將至，凱基銀行曹慧姝總經理及三十多位同仁一大早進駐苗栗縣鯉魚國小，捲袖為全校師生烹煮健康美味兼具的美墨料理，並妝點萬聖配飾開心共進午餐，讓偏鄉學童體驗熱鬧有趣的西方節慶氛圍。

凱基銀行攜手中華開發文教基金會舉行「午餐約會」志工活動，由凱基銀行總經理曹慧姝領軍，會同北部及中區主管同仁們用心挑選中部地區當季新鮮食材，親赴苗栗縣鯉魚國小，料理學童營養午餐菜單上少見的美墨特色大餐。並在團隊分工下4個小時合力完成包含優格蝦球沙拉、墨西哥捲餅、酥炸雞腿、卡士達水果塔、苗栗當地果醬氣泡飲等健康且營養均衡的風味料理。豐富菜色一上桌，從幼稚園到國小六年級的學童臉上皆充滿驚喜，直呼這一餐一定要比平時吃更多！

苗栗縣鄧桂菊副縣長、以及教育處葉芯慧副處長特地親臨現場擔任嘉賓，與上百名師生歡喜共餐，孩子們也善盡小主人的責任，為師長及客人添餐服務，輕鬆自在地相互對談，餐廳內洋溢著萬聖節的歡樂節慶氣氛。

鯉魚國小的孩子在校長及老師充滿愛的治學理念下，處處展現特色教學，孩子從小一開始就接受英文教育，也透過協同教學讓孩子能有不輸於城市孩子的熱門舞蹈課程，文化導覽課程等。另外在生活教育著重潛移默化，上課下課鐘聲聽的是世界知名樂曲，校園內有師生的在地風景彩繪，培養孩童懂禮貌，活潑向上的優良品格。

曹慧姝表示，凱基銀行自2013年以來持續推動志工文化，設計了領先國內同業的志工假制度，每一位員工一年有3天志工假，可用於實現自我的公益理想，7年來已達1,360服務人次，服務總時數5,440小時。

另有感於苗栗縣政府積極協助農民行銷農產品，10月中旬特地成立「農民社區小舖」，為農民打造行銷平台。凱基銀行在志工服務的同時，向苗栗縣農民大批採購當地特產「紅棗菊花茶包」，即日起至11月3日於全台53家分行奉茶給客戶品嚐，期盼幫助當地農特產品推廣，以實際行動支持在地小農，歡迎客戶及在地鄰居上門體驗凱基銀行「安心、有溫度」的專業服務。

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