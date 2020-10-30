中共第19屆五中全會29日閉幕，中共中央於30日上午舉行記者會，介紹「黨的十九屆五中全會精神」。中國國家發改委副主任寧吉喆表示，「十四五」（2021-2025）時期將全面促進消費，推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉變，並促進住房消費健康發展。

綜合陸媒30日報導，寧吉喆記者會上表示，「十四五」時期中國將全面促進消費，順應消費升級的趨勢，促進消費向綠色、健康、安全發展，發展服務消費，鼓勵消費新模式新業態發展。推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉變，促進住房消費健康發展。

同時，中國要發展無接觸交易服務，促進線上線下消費融合發展，開拓城鄉消費市場。要落實帶薪休假制度，擴大節假日消費。要改善消費環境，強化消費者權益保護，增強消費對經濟發展的基礎性作用。

另外，出席記者會的中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀指出，本屆全會對「十四五」期間，中國經濟社會發展做出系統的謀劃和戰略的部署，「十四五規劃」建議的核心要義體現在三個「新」上，就是新發展階段、新發展理念、新發展格局。

韓文秀表示，規劃「建議」是在中共總書記習近平親自領導下制定的，2020年3月，中共中央政治局決定，第19屆五中全會審議「十四五規劃」建議，成立文件起草組，由習近平擔任組長。規劃建議是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍的綱領性文件，為今後5年乃至更長時期，中國經濟社會發展的重要指南。

(工商 )