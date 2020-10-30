坤達近年演藝重心從戲劇轉往主持，目前主持網路節目《木曜4超玩》、華視實境綜藝《極智對決》、YouTube頻道《揪健身吧》等，尬3節目忙團團轉，睡眠時間銳減。30日他出席無障礙生活節擔任公益大使，被問到是否要專攻主持界？他笑說「也沒有啦，剛好下半年主持工作增加」。

坤達坦言，主持壓力和拍戲不一樣，拍戲時間要活在角色，有時很想脫離，主持可以跟其他人一起玩，現在和好兄弟歐漢聲（歐弟）、庹宗康、鍾昀呈（小鍾）主持默契越來越好，私下也會一起約吃飯。他今在展覽體驗坐輪椅、想像衰老模樣等設施，回想學生時期曾因打球扭傷腳，坐輪椅2、3個月時間很痛苦，舊傷至今時好時壞，主持節目跑跳過程中也會特別小心。

至於是否擔心髮線後退？坤達笑說「男生應該都會擔心吧，過了40、50歲後，擔心量越來越少」，他透露自己有在小心這件事，平常洗頭也會小力一點，尤其出席活動妝髮時間、次數多，也會特別注意清潔。被問到會不會提醒小鍾或歐弟注意髮線？坤達笑說「他們到這年紀，還有這髮量算滿多的」。

坤達出席無障礙生活節擔任公益大使。（影片／盧禕祺）

好兄弟黃鴻升（小鬼）驟逝，被問到近期心情恢復？坤達坦言「要到ok，我覺得不會，這件事就是發生了，每個人試著接受，我自己還沒接受，但日子還是要過」，也坦言心裡會有「我要更努力，更用力生活，要為他而活」的想法。坤達透露，和小鬼認識10幾年，熟到會常到家裡作客，「甚至現在還會覺得，一通電話他就會來」，讚小鬼不僅了解他、替別人著想、也很細心樂觀，且隨時帶正能量，「遇到工作上困難，聽他講完，好像又沒什麼」。

下月28日是小鬼冥誕，坤達說還沒想到怎麼度過，可能跟幾個好友、老婆柯佳嬿去看看他（小鬼）。每年生日不一定當天約，有時彼此忙先用訊息祝福，過幾天再約吃飯，「好朋友就是這樣」，也心疼黃爸爸近期忙小鬼專輯的東西，仍在辛苦籌備中。有無夢到小鬼？他說「還沒，可能他比較忙，不急，有空再來」，若真夢到小鬼？他說「看他用怎樣方式出現，在我腦海中他一直都是大笑的畫面，可能第一句先跟他說『你很賤誒』」。

坤達手上有3個節目主持，能睡時間不多。（盧禕祺攝）

坤達30日出席無障礙生活節，體驗展覽設備。（盧禕祺攝）

(中時 )