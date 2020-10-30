台東空軍志航基地戰機30日進行全面特檢。(蔡旻妤攝)

台東空軍志航基地F-5E戰機墜海造成飛官朱冠甍殉職，軍方30日委託高雄海事船，到失事海域進行打撈作業，但該海域早上海象不佳；當地潛水人士說，失事周邊珊瑚礁群密佈，還有1條深達400公尺海溝，打撈難度很高。

戰機失事海域，位處基地外1.5公里的加路蘭海域，也是阿美族部落海祭漁場，目前除了海巡船艦在週邊搜索殘片之外，軍方也委托海事船，從高雄出發到此處進行定位和打撈作業，但30日浪高3公尺，海象很差，就連潛水經驗豐富的當地族人都不敢下海捕魚。

當地族人表示，出事地點由都蘭鼻一直往南延伸到富岡外海，有一條深達400公尺的海溝，戰機如果掉落在此，恐怕很難定出正確位置，加上周邊珊瑚礁群密佈，難度將大幅增加。

族人說，目前正值東北季風時間，海流強勁，機體殘片及油漬有可能隨底部海流往南飄，軍方要打撈機體還是要把握時間，盡快找出正確位置。

此外，基地除了少數待命戰備的F-5E和F-5F戰機之外，其它都停放在機坪或是入機堡，進行全面特檢；這和平常一早戰機起降頻繁的情況相比，少了呼嘯聲，附近居民說聽了40年，反而有點不習慣，他們也感念飛行員朱冠甍為了保護周邊民眾生命，才選擇墜海，覺得心酸又不捨。

(中時 )