台南女僑生命案 陳其邁要求提高見警率 11:592020/10/30 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿長陳其邁30日在議會受訪。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南發生女僑生命案，高雄巿長陳其邁30日出席高雄巿議會食安專案報告前受訪指出，會提升見警率，尤其在學校附近，另外在治安公共設施部分，包括燈光、路口監視器等，也會做整體盤點，加強保護學校或治安死角。 至於食安專案報告，議員聚焦萊豬進口，陳其邁認為，政府基於國際標準跟科學證據，開放含萊克多巴胺的美豬進口，地方政府最重要的是能夠在溯源管理、落實標示及查驗。高巿府會提高查驗的量能來保障國民健康，其中也包括學校團膳，或是研考會盤點各局處列管的團膳，加強查驗。 (中時 ) #查驗 #陳其邁 #長榮大學 #進口 #食安 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 91萬人未領 縣市盼三倍券延期 04:102020/10/30 財經焦點 高雄經發局攜手中央地方 推動招商資源平台 09:122020/10/30 財經 NCC濫扣中天國安大帽 陳玉珍：別毀了蔡英文一世英明 10:022020/10/30 政治 地方萊劑零檢出 明年直接無效 04:102020/10/29 政治要聞 中央逼吞萊豬 藍籲台中硬起來 04:102020/10/30 地方新聞 萊豬進口未限制國家 民眾黨質疑恐成食安漏洞 16:402020/10/29 生活 投書紐時反川 匿名者身分曝光 04:102020/10/30 國際大事 玉荷包達人 尤惠璋獲模範農民 04:102020/10/30 地方新聞 輕軌噪音實測 住戶怒轟造假 04:102020/10/30 地方新聞 球后戴你遊高雄 觀光片首播 04:102020/10/30 地方新聞 社會熱門新聞 太陽會小弟盜刷大嫂信用卡 四肢全斷活活打死 - 社會 反應「路黑」無果釀擄殺案 長榮學生暴怒轟校、警縱容 - 社會 長榮女僑生遭擄遇害棄屍 馬國網友怒罵：台灣殺人不會判死刑 - 社會 長榮女大生遇害「破案關鍵」！兇嫌伴屍19小時 「建檔紅車」6小時落網 - 社會 AV女優吳夢夢媽媽身分曝光 竟是陽明山知名老闆娘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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