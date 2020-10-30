台南發生女僑生命案，高雄巿長陳其邁30日出席高雄巿議會食安專案報告前受訪指出，會提升見警率，尤其在學校附近，另外在治安公共設施部分，包括燈光、路口監視器等，也會做整體盤點，加強保護學校或治安死角。

至於食安專案報告，議員聚焦萊豬進口，陳其邁認為，政府基於國際標準跟科學證據，開放含萊克多巴胺的美豬進口，地方政府最重要的是能夠在溯源管理、落實標示及查驗。高巿府會提高查驗的量能來保障國民健康，其中也包括學校團膳，或是研考會盤點各局處列管的團膳，加強查驗。

(中時 )