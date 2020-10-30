疫情是壟罩在美國經濟上方最大片烏雲，但檢測率與效率卻難讓人滿意，科學家們出奇招，驗社區污水，特別是化糞池，從其中RNA(核醣核酸)找出感染情況，並且形容污水檢測之於新冠疫情「就像天氣預報」。壞消息是，多個區域已經接近春季大流行時的峰值。

說是奇招其實發想並不新穎，因為2年前就有類似研究，只是當時透過污水找的是鴉片(opium)類藥物被濫用證據。目前已經可確認的是，感染新冠病毒後在出現症狀前的1周以內，污水中就可檢測到新冠病毒證據，主要觀測指標是水中的RNA，RNA越多表示受感染者越多。

由2名關注水資源和城市居民健康女性所創辦的Biobot Anylytics已經開始為數十戶家庭檢測污水，創辦人兼執行長馬圖絲(Marian Matus)表示，雖然污水無法指出個別感染者，卻可以顯示病毒是否在某個地區或某棟建築物中傳播，是種能增強和彌補新冠病毒檢測的方法，而且可以在病患出現於醫院前就知道病毒是否已經傳開。

以波士頓為例，該地區感染率高峰出現在今年4、5月，夏季降溫，但現在病毒再次出現，而且水準已經接近春季大流行時巔峰。分析指出，波士頓所在麻薩諸塞州病毒檢測率約僅1.5%，而污水中陽性反應越來越多，這顯示只要檢測人數增多，確診陽性病例也會增加。

許多城市與大學都開始檢測污水，包括麻省理工學院最近也利用檢測污水來確認校園感染情況，該校在網站指出，污水測試能提供新冠病毒預警，並據以採取後續應對行動，能降低疫情並減輕衛生系統測試壓力。美國CDC(疾病控制與預防中心)也已成立專門網站，希望各地提交污水檢測數據。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)數據，美國周三新增81457例確診、1016例死亡，單日確診數僅次23日所締造85085例最高紀錄。最新累計全美已約902萬例確診，死亡人數達22.9萬；全球累計病例數、死亡人數分別是4490萬、118萬。

(中時新聞網)