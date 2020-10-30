弘光美髮系師生用全新專業設備做萬聖節恐怖造型。（陳淑娥攝）

萬聖節即將來臨，弘光科大美髮造型設計系學生用面紙、白膠、蜂蜜、迴紋針等道具，加上新添購吹風機做出各種造型，臉上鮮血直流、皮開肉綻等恐怖樣貌，高超化妝技術令人嘆為觀止，當他們走在校園展示，更成為目光焦點，吸引很多人爭相拍照。

萬聖節前夕，助理教授劉姵均帶著學生一起化特殊造型妝。劉姵均指出，萬聖節的妝色彩比較飽和，大部分以黑色為主，由於不容易上色，她建議先打底，接著再上其他顏色，用最簡單的方式就可以達到舞台效果，營造恐怖感，血漿可以用蜂蜜、枇杷膏染色後DIY製作。

弘光美髮系師生用全新專業設備做萬聖節恐怖造型。（陳淑娥攝）

學生在做造型化妝前，準備迴紋針、自製血漿、亮片等道具，兩人一組相互化妝，不少人花了兩個小時做好恐怖「鬼造型」，令人直呼「好恐怖」，還開玩笑說，「半夜走在校園根本會嚇死！」不少人搶著拍照，一起歡度萬聖節。

學生蘇冠霖化上喪屍恐怖妝，還穿上被人撕裂沾滿血液上衣。他說，臉上皮開肉綻的妝，是用白膠跟面紙黏在臉上，等乾了固定後再畫上粉底，迴紋針則別在紙上再黏上去補妝，更用蜂蜜加入紅色食用色素當成血漿，最後使用最新的dyson吹風機把頭髮吹成亂髮，「我覺得萬聖節整體彩妝很有趣，看鏡子都覺得恐怖。」

學生林汶幸說，她念普通高中從來沒有接觸過特殊妝，念美髮系學整體造型，這次用血漿當道具，還塗在牙齒上，看起來很有戲，「第一次嘗試覺得很特別，學校的新設備，讓我可以練習到很多技巧，有最新最好的用具才能跟上時代。」

美髮系主任王曉芬表示，為了讓學生不斷精進，系上除了請業師到校指導，最近更添加不少新器材，讓學生能夠使用最新、最先進的設備，與業界接軌，9月買了60台專業版的dyson吹風機，10月再添購30台最新的無線磁能燙髮機，學生學習溫塑燙不用擔心線材交纏，可以自豪說「器材全台最新！」西洋萬聖節到來，學生在最佳學習環境下，便可以利用這些新添購的器材做整體造型。

(中時 )