直播主「丁特」24日凌晨1時許在YouTube上進行直播時，遭網友以「我要讓你死，你明天不要出門」、「我要打斷你的手」等字眼威脅，使他十分驚恐，下播後立即趕往林口分局忠孝派出所報案，林口分局表示，目前已接獲報案，已報請檢察官指揮偵辨，也呼籲網友在網路留言需謹言慎行。

「丁特」曾是電競遊戲《英雄聯盟》的電子競技職業戰隊選手，退役後轉往實況主及YouTube發展，擁有53萬的訂閱數，受許多英雄聯盟粉絲的喜愛。

丁特在昨天下午5時許，在自己的YouTube頻道上傳一支名為「深夜遭觀眾恐嚇索命！案件始末整理」的影片，內容中整理了24日凌晨直播時，遭「Pusis Stu」的網友威脅「我要讓你死」，丁特在直播中直呼「我嚇死了」。

緊接著「Pusis Stu」又發言表示「剛剛朋友亂搞，我代替他們道歉，對不起」，丁特暴怒直接開罵「道你媽歉」、「低能兒」等語，要對方法院見，對方似乎也因此被激怒，又繼續發言表示「我是真的有這個能力讓大家死，但我並沒有要這麼做，我已經講了，我代替我朋友道歉，到此為止了」，讓丁特直接反擊「講什麼屁話」，並立即聯絡律師，下播後前往派出所報案。

轄區林口警分局表示，丁特在直播間內遭2名網友以「我要讓你死」、「我一個小時內要讓聊天室內的人都死光」、「我要打斷你的手」等字語威脅，已於24日至忠孝派出所提出告訴，目前警方已報警檢察官指揮偵辨，盡速將留言的網友帶回說明。

丁特在下播後立即前往報出所報案。（翻攝「Dinter」臉書／李俊淇新北傳真）

(中時 )