水晶宮前鋒 Wilfried ZAHA 上場為球隊典定勝局（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[水晶宮 @ 狼隊][10/31(六)04:00][編號529]

狼隊的墨西哥前鋒 Raul JIMENEZ 上一場聯賽再次打進漂亮進球，本賽季英超已經進了4顆進球；而且和 Daniel PODENCE 以及 PEDRO Lomba NETO 的三前鋒攻擊組合表現越來越好，本場將會繼續擔起進球的責任。西班牙邊鋒 Adama TRAORE 應該也會依照之前的部署先列替補。

剛加盟水晶宮的英格蘭守門員 Jack BUTLAND 感染了新冠肺炎暫時不能上陣，而之前也是被感染的加納前鋒 Jordan AYEW 則已經康復有機會可以出賽。於上一場聯賽協助球隊至勝的 Wilfried ZAHA 應該會和 Michy BATSHUAYI 合組雙前鋒攻擊線。也在上一場比賽打進本賽季第一顆進球的荷蘭中場 Jairo RIEDEWALD 會繼績先發上陣。

狼隊上一場聯賽於主場跟紐卡索聯打平，而最近的3場聯賽取得2勝1平的成績表現不錯；而於聯賽對上水晶宮沒嘗敗績，本場聯賽於主場出戰佔有優勢。水晶宮上一場聯賽以2:1撃敗富勒姆終止3場不勝，而本場作客出賽發揮上會受影響。雙方最近4次聯賽對賽狼隊2勝1平1敗，兩隊的進球也比較少，進球「小」可取。

沙爾克04 新主帥 Manuel Baum 上任後仍沒有取得勝仗 （圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[斯圖加特 @ 沙爾克04][10/31(六)03:30][編號612]

沙爾克04 新主帥 Manuel Baum 上任之後仍然沒有取得勝仗，本賽季新加盟葡萄牙前鋒 Goncalo PACIENCIA 也只有1顆進球。中場 Suat SERDAR 受傷需要休息1個月，土耳其後衛 Ozan KABAK 則需要停賽。守門員因 Ralf FAHRMANN 也因為鼠蹊受傷不能出賽。

斯圖加特後衛 Marc-Oliver KEMPF 上一場聯賽在爭頂頭槌時撞傷頭部需要被換離場，本場比賽也應該不可以上陣比賽；新加盟的希臘中衛 Konstantinos MAVROPANOS 則要在下半賽季才有機會復出，其他傷兵還有 Waldemar ANTON 和 Erik THOMMY 等。奧地利前鋒 Sasa KALAJDZIC 已經連續兩場比賽都沒有取得進球。

沙爾克04 於上一場德比戰 0:3 敗於多特蒙德之下，到目前5輪的聯賽都沒有取得1勝，5戰1平4敗，不過其中的一場平局則是在新帥上任之後在主場取得的。斯圖加特上一場聯賽主場與科隆1:1打平，已經連續4場聯賽不敗；不過目前傷兵不少應會影響表現。雙方上次聯賽對賽0:0打平，另外雙方的進攻點實力一般，本場會以進球「小」和打平為首選。

老牌前鋒 Alvaro NEGREDO(右) 協助加的斯擊敗皇家馬德里（圖片來源︰達志影像）

【足球-西甲】[加的斯 @ 艾伊巴][10/31(六)04:00][編號620]

艾伊巴前鋒 Enrique KIKE 上一場聯賽打進全場唯一進球協助球隊爆冷門擊敗了塞維亞，本賽季聯賽已經打進了3顆進球狀態十分理想，本場應該也會先發上陣，將會和最近表現也十分之好的乾貴士 組成攻擊雙前鋒。

加的斯的老牌前鋒Alvaro NEGREDO上一場聯賽雖然有將球送進去網窩，但這一顆進球被VAR推翻；不過也因此證明他最近狀態不錯，本場應該會繼續跟 Anthony LOZANO 於前鋒線上擔起進球的責任。

艾伊巴上一場西甲聯賽大爆冷門撃敗了塞維亞，最近3場比賽取得2勝1平的佳績，正處於高峰狀態，士氣也十分高昂；不過本賽季在主場仍然沒取得勝利，本場雖然主場出戰但不一定有太大優勢。加的斯上一場處於被動的狀態之下最終可以守平了比亞雷亞爾，力保不失士氣不錯；狀態也十分出色，最近4場不敗之外也有兩場作客的比賽取勝，當中包含了擊敗皇家馬德里。加的斯本場面對實力差不多的艾伊巴，應最少可以打平。本場取進球「小」和平手。

(中時新聞網)