在陸續推出程度不等的社交管制措施之後，歐洲各國政府開始計算其經濟成本，然而英國並沒有跟隨德國和法國的全國封鎖作為，持續抗拒第二次的大封鎖。

目前歐洲再度成為全球新冠疫情中心，世衛組織歐洲地區主管克魯格(Hans Kluge)表示，歐洲在過去兩周就增加了700~900萬人，目前已超越千萬人確診關卡。

在過去一周歐洲的死亡人數增加32%。但克魯格指出，模型推估顯示，系統性的佩戴口罩(95%配戴率)可以為歐洲自二月以來免除26.6萬人的死亡人數。

法國與德國本周新祭出的管制措施幾乎與春季第一波時一樣嚴格，全面關閉酒館和餐廳，限制公共場所的移動，法國總理更在周四稍晚申述民眾外出的限制，呼籲沒必要時要求居家，而學校維持管制措施下的開放。

然而英國為歐洲死亡人數最嚴重地區，儘管有研究顯示英國每九天確診人數翻倍，但英國政府目前仍堅持地方性的封鎖。英國住宅和地方政府部長珍瑞克(Jenrick)表示，今天政府的判斷是全面性的全國封鎖仍不太適合，是弊大於利。

德國此前已公布100億歐元協助受創中小企業，經濟部長指出，德國在疫情第一波階段並沒有歷經工業的崩潰。

法國央行行長認為，預計今年底的GDP下跌，會較第一波封鎖的上半年下跌較不嚴重。

(時報資訊)