亞德客-KY(1590)法說會，公布第3季獲利優於預期，股價今天逆勢衝高，盤中來到767元的史上新高價位，僅差一檔就亮燈漲停。對於2021年法人今天報告認為，由於大陸5G、新基建及自動化趨勢延續，今天再度調高明年每股獲利預估及目標價，2021年每股盈餘估落在26～28元。

亞德客-KY第3季合併營收52.2億元，年增近3成，匯兌利益有2.89億元，稅後淨利15.43億元，年增252％，每股盈餘為8.16元，表現亮麗。第3季當中，電子業佔營收比重31％，年增46％；一般機械業占比9％，年增15％；包裝業占比9％，年成長29％；電池業占比8％，年成長43％；汽車業占比5％，年成長27％；工具機產業年成長50％。

受惠大陸對新基建如5G相關、智慧城市AI與IoT等地佈建，以及自動化長期趨勢，大陸氣動元件產業今年呈現復甦態勢，預估產業有個位數的成長，而法人預期亞德客-KY的成長幅度預估將會高於產業水準10％。

第4季整體展望仍佳，10月的出貨量仍相當強勁、需求狀況熱絡，受季節性影響，過去原本營收季減5～10％，但因訂單強勁，法人估計可望優於過往水準，營收季減在5％以內。由於大陸5G與其他新基建將延續至未來幾季，氣動元件需求仍處向上循環，預期2021年工廠自動化升級、整體電子及汽車業的復甦，將持續帶動需求顯現，加上2021年線性滑軌營收將優於今年，2021年亞德客-KY營運持續創高可期。

(時報資訊)