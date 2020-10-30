江金權首次以中央政策研究室主任身份亮相，出席今日在國新辦舉行的介紹十九屆五中全會精神發布會。證實江已由中央政策研究室分管日常工作的副主任升任主任。從2002年起，中央政策研究室主任一職，一直由中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧擔任。

江金權1959年9月生於湖北浠水，畢業於華中科技大學經濟學院經濟學專業，博士研究生，研究員。江金權是權威黨建專家，曾任十九大文件起草組成員、十九大黨章修改小組成員。目前還擔任中央黨的建設工作領導小組成員、秘書組組長一職。

中央政策研究室是中國共產黨最高智囊機構，是中共中央直屬機關，專為中央政治局研究政治理論、政策及草擬文件，職能主要包括「起草全國黨代會中央委員會的工作報告」、「參與黨中央大型會議的文件起草」等。

江金權此前長期在中央政策研究室任職，升至副主任，2016年調任中央紀委駐國資委紀檢組組長，2018年2月回歸中央政策研究室，擔任常務副主任，分管日常工作。

(中時 )