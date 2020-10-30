永和大陳社區公辦都更單元5、6、7自30日公告招商至2021年3月12日截止，獎勵比照單元2，最高2倍，盼能吸引業者興趣。

新北市都更處指出，永和大陳社區更新單元5、6、7面積分別約為0.8到1.3公頃左右，現有房屋相當老舊且屋齡已達60年以上，在長年增改建及缺乏規畫之下，導致居住環境不佳。

都更處表示，市府透過指定為策略性再開發地區的方式，提高容積獎勵額度，吸引民間投資並帶動當地更新重建，未來捷運萬大線永和永平國小站完工，將與鄰近的捷運頂溪站成為雙捷運站的服務範圍，結合現有周邊的學校、仁愛公園及新店溪畔等在地資源，能帶動永和區整體都市發展。

都更處長張壽文表示，參考本區以往招商經驗彈性調整招商條件，包括降低保證金金額、增訂退場機制、彈性選擇公益設施項目，並加入專案管理機制以保障工程品質，而且中央已於去年1月修訂都市更新條例，明確規範獎勵額度條件，降低容積獎勵的不確定性，大幅減少廠商投資的潛在風險。

都更處表示，永和大陳社區更新單元5、6、7將以公平公正的方式，公告徵求有意願的廠商提出申請，共同努力改善當地環境。

(中時 )