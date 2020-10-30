F-5E戰機失事造成飛官朱冠甍殉職，國防部長嚴德發今天至台東慰問家屬，承諾會從優撫卹，明年起將優先汰換台東聯隊33架F-5系列教練機，目標3年內全數更換完成。

嚴德發今天上午至台東殯儀館慰問殉職飛官朱冠甍家屬，朱冠甍妻子、家屬難掩悲傷，數度激動落淚。嚴德發也說，上月才看到朱冠甍在九三軍人節演出，對他活潑、開朗的個性印象深刻。

嚴德發表示，總統蔡英文很關心家屬後續的安撫、照顧及失事原因調查，指示會從優撫卹，目前已成立失事調查小組，進行專案調查。

嚴德發引用朱冠甍創作歌詞「他用盡生命的一切，去守護青天白日的家園」，受訪時哽咽指出，冠甍做到了，他的精神彰顯國軍熱愛土地、人民的核心價值，也希望國人能支持國軍、愛惜國軍。

媒體詢問老舊軍機汰換進度，嚴德發指出，將分兩階段在台東、岡山換教練機，明年起優先汰換台東聯隊33架教練機，預計3年內將志航基地F-5系列教練機全數更換，目前都照著計畫進度進行，現階段除了要求空軍進行飛安特檢，未來也會加強飛安、維保工作。

嚴德發指出，F-5系列的飛機自民國69年進駐後，曾在83至89年間請美國原廠進行結構強化，當時評估壽限是1萬4779個小時，目前空軍七聯隊座機平均時數是7825小時，仍在壽限規範內，只要飛機妥善，就可執行任務，目前全球仍有26個國家使用。（編輯：謝雅竹）1091030

(中央社)