台中市東興市場一攤人氣流動攤，遭民眾爆料豬血販售攤直接把豬血放在地上箱子裡，且沒有蓋上蓋子，長時間與空氣接觸衛生堪虞；台中市食安處獲報後10月14日晚間與10月15日早晨兩度到場稽查，發現確如爆料所指，當場勸導改善，並將不定期稽查。

東興市場太平、五權路口這家人氣早餐店以炒麵和豬血湯聞名，遭民眾投訴攤商將豬血放置附近未妥善處理，食安處獲報後，10月14日晚間、10月15日早上均派員前往稽查，查獲販售豬血的林姓女流動攤商向李姓供應商批貨，供應商通常於凌晨1時至3時下貨，稽查人員發現販售食品未良好完整遮蓋，也未離地放置，當場勸導攤販立刻改善，為防止攤商再犯，近期將不定期前往稽查。

食安處強調，若查獲有違反食品良好衛生規範準則相關情事，將依「食安法」第44條處辦，屆時如未通過複查，將處6萬元至2億元罰鍰。

環保局稽查大隊長羅文龍說，市府將派員無預警稽查，若查確業者任由血水四處亂流等污染環境情況，會依「廢棄物清理法」第27條，處1200元至6000元罰鍰，並要求限期改善，若未遵循，將按日連續開罰。

(中時 )