台中市「2020梧棲仲夏之夜音樂會」已進行3場表演，吸引無數民眾熱烈回響，壓軸第4場在熱情鄉親的引頸期盼中，31日在中港高中體育場前廣熱鬧登場，將由「河堤樂團」率先登場，金曲歌王殷正洋則壓軸演出，現場還有許多豐富摸彩獎品，預料將吸引大批鄉親共襄盛舉。

梧棲區公所指出，「2020梧棲仲夏之夜音樂會」每場除在轄區內不同地點演出外，各場次均有不同型態多元的表演，場場精彩，具有承先啟後的引領風潮效益，結合地方產業共同來推動海線的觀光文化，一起來創造產業發展及經濟奇蹟。

晚會首先登場為充滿閒散自由風情「河堤樂團」演出，「河堤樂團」2010年由主奏吉他蚊子與主唱阿咪，兩個鄰居偶然閒聊中無心插柳之下成團，表演風格以民謠吉他不插電，加上擅與觀眾互動的即興演出，營造現場輕鬆氛圍。

壓軸則由金曲歌王殷正洋演出，殷正洋於1982年8月獲得中視《六燈獎》〈中華歌謠自彈自唱〉優勝，被上揚唱片網羅；1986年出版第一張個人專輯唱片，受到各方矚目；隨後發行10餘張華語專輯，獲得台灣金鐘獎、金鼎獎，以及第一、五、六屆金曲獎最佳男歌手，至今仍為目前金曲獎最佳男歌手得獎次數紀錄保持者之一。

「2020 梧棲仲夏之夜音樂會」除有精彩歌曲演唱及趣味有獎問答、市政Q＆A、更有機會與表演樂團現場互動，同時現場將贈送許多精美小禮品，活動中將穿插摸彩活動抽出腳踏車、台中港酒店FUN世界入場劵、三溫暖招待劵、摩天輪搭乘券及雪樂地免費體驗券等多項大獎。

梧棲區公所指出，凡參加活動之民眾打卡按讚可獲得限量主題手提袋，另外主舞台活動各場次邀請台中市傑出演藝團隊、樂團表演、超級紅人榜-葉諾帆及三金歌王-殷正洋等演出精彩節目。

梧棲區公所表示，除了精彩節目及摸彩活動外，現場將進行許多市政宣導，如台中市政府正興建中「梧棲三民好宅」、「台中市108年至111年目標四年增加180班公幼、18家公托」的公托倍增計畫、「雙十公車2020上路」、「空汙改善」、「恢復老人健保補助」、「捷運年底即將通車」並提供限量宣導品供民眾索取。相關活動訊息請上台中市梧棲區公所網站及活動FB粉絲頁查詢。http：／／www.wuqi.taichung.gov.tw／。

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