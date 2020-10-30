因蔡政府將於2021年元旦開放含萊克多巴胺美豬進口，國民黨立院黨團杯葛議事，第五度不讓行政院長蘇貞昌上台進行施政報告。
國民黨在蘇貞昌施政報告前，佔據占據主席台、官員席、發言台、備詢台及質詢台，使蘇貞昌無法上台報告。
蘇貞昌30日第5度赴立法院進行施政報告並備質詢，但國民黨立委不滿蘇貞昌未對政府放寬含萊克多巴胺美豬進口道歉，因此杯葛議事進行。
蘇貞昌受訪時表示，國民黨立委領高薪卻不做事，霸占主席台，妨礙人民知的權利，這實在是很對不起人民。
蘇貞昌在9月22日、10月13日、16日、20日，4度前往立法院施政報告並備質詢，但國民黨立委不滿蘇貞昌未對政府放寬含萊克多巴胺美豬進口道歉，因此杯葛議事進行，導致蘇貞昌無法上台報告；就算立法院長游錫堃日前召集黨團協商，但朝野仍無共識，僵局未化解。
蘇貞昌30日第5度赴立法院提出施政報告並備質詢；會前蘇貞昌接受媒體聯訪，被問到會不會擔心再度被國民黨杯葛；蘇貞昌說，光是這個會期，他就已經3次上台報告，現在突然這樣鬧，覺得很無厘頭，而且國民黨立委領高薪卻不做事，只會霸占主席台，也妨礙其他政黨立委行使職權，也妨礙人民知的權利，這實在是很對不起人民。
(工商 )
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