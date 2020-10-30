休閒漁業成功轉型，澎湖縣政府與澎湖科技大學合作「大赤崁及姑婆嶼精緻休閒漁業遊程」，30日歡喜成果展，技術轉移業者注入新活水，打造澎湖丁香魚、紫菜新意象。

澎湖白沙鄉大赤崁是澎湖最著名的丁香魚之鄉，早年動輒上百艘漁船燈火通明捕捉丁香魚蔚為奇觀；無人島姑婆嶼是全國唯一的野生紫菜產地，閃亮亮的紫菜譽為「黑金」美名。

近年來海洋生態驟變，丁香魚及紫菜產量大不如前，地方力挽狂瀾尋生機，縣府力挺經費找出路，澎科大集思廣益獻謀策，3方合作推動「大赤崁及姑婆嶼整體休閒漁業遊程擴充、漁產品牌行銷推廣暨網站資源整合」計畫創造三贏。

30日成果發表會，計畫主持人澎科大教授胡俊傑歡喜表示，「設計翻轉．地方創生」輔導漁村轉型，大赤崁及姑婆嶼是澎湖活化漁村的最佳典範。

農漁局特別以非專屬方式授權擁有多家食品公司董事長的澎湖旅外鄉親趙金福投入計畫產品產銷，雙方簽約締結合作夥伴，拓展市場開發丁香魚休閒食品的無限商機潛力。

同時發展特色主題休閒漁業遊程，澎科大也委請在地雕刻大師陳世文製作了曬丁香魚與採紫菜的擬真漁夫塑像，彷彿穿越時空重回漁村豐饒的時代，引領著細細品味澎湖最正港的漁村風情。

(中時 )