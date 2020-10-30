警方29日逮獲梁男後，在他運屍的車上搜出一大袋女用內衣褲。（警方提供／袁庭堯高雄傳真）

台南長榮大學馬來西亞籍女大生遭擄殺害命案，主嫌梁育誌2013年就曾因侵入高雄市湖內區一處民宅行竊女用內褲遭逮。梁男當年在法庭上供出自己另有5次偷竊女用內褲案，法官因此認定他態度尚可，依竊盜罪判6月及拘役110天，都可易科罰金，最後未上訴定讞。

警方29日逮獲梁男後，也在他運屍的車上搜出一大袋女用內衣褲。高雄地院判決指出，2013年9月13日凌晨0時43分，梁男騎機車行經高市湖內區李姓婦女住家門口，竟徒手破壞後門紗窗及門鎖，侵入後在李婦住宅臥室內翻找財物。李婦聽到聲響，起身察看發覺家中遭人入侵，立刻報警處理，梁男才被警方逮獲。

梁男到案後主動坦承進入李婦屋內行竊，表明願意接受裁判。法官認為，梁男竊取他人財物、漠視被害人財產權益，甚至毀壞紗窗及門鎖侵入住宅著手行竊，除侵害他人財產權之外，更嚴重影響社會秩序及居住安寧，行為實不足取。

但法官考量梁男無前科，犯後坦承犯行，且自首供出在2012、2013年前後5次在高雄市阿蓮區民宅晾衣場或無人居住供堆置雜物的鐵皮棚架內偷竊女用內褲，態度尚可，最後依竊盜、侵入住宅竊盜未遂等罪判他有期徒刑6月及拘役110天，都可易科罰金。事後梁男沒上訴，全案定讞。

台南隨機強擄 馬國女大生遭勒斃棄屍3米邊坡

(中時 )