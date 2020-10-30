台北地院審理集體貪汙案，今（30）日傳喚白手套「是知管理顧問」總經理郭克銘開庭。郭維持認罪態度，表示他明知道李恆隆給立委錢的目的，因為沒收對手遠東集團政治獻金的經濟委員有限，才會找廖國棟推太流案。

廖國棟在本案中涉嫌貪汙790萬元遭起訴，廖的辦公室主任丁復華也被控收賄180萬元，由於郭克銘先前改口認罪，北院今傳他釐清賄款交付的過程。

郭克銘表示，他與李恆隆、廖國棟及丁復華2015年3月31日開「早餐會」，李提及要廖協助太流案，希望經濟部依法行政，但當時沒細講要怎麼協助，但李說會「支付對價」時，他剛好去取餐，並沒有聽到。

郭說，後續他與丁復華談到太流案時，雖然沒有談到錢，但丁給他「原住民豐年祭」企畫書，希望能贊助活動，他回報李恆隆後，李給了4張空白支票，同意他動用200萬元，他於是領了170萬元給丁，並扣下30萬元當成自己的酬勞。

郭並指，他曾跟李恆隆說「國會助理會A錢」，李不放心讓他處理錢的事，後來另外交付300萬時，李就跟他說「要給也是我給」，所以他幫忙約丁復華到李的「信義之星」住處後，再領錢過去，記得他當時到場後，把300萬元放在李的座位旁邊，大家談完太流協調會的事，他就先離開，沒有親眼看到交錢過程。

郭說，李恆隆委託他處理太流案，他很清楚李的目的為何，交錢給廖國棟就是要廖幫忙推動修法及相關會議，另丁復華表明可以操作媒體、網軍，所以也切出一部分錢給丁，他當下雖然有點困惑，但仍然做了這件事，所以承認自己錯了，願意認罪。

(中時 )