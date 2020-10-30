新台幣匯價在突破29元大關後，持續朝28.5價位叩關！動作快的投資人已陸續換匯抱美元，然而，新台幣在美國總統大選後，究竟會是突破28.5元，還是回測29元？近期新冠肺炎在美、歐、英及部分新興市場的感染案例有大幅上升的現象，致使多個國家恢復封鎖措施，金融市場的動盪勢必加深，面臨如此詭譎多變的前景，投資人及公司機構宜做好避險的安排。

台北富邦銀行表示，美股面臨疫情衝擊尚未解除，且適逢總統大選，市場相對震盪，美元扮演避險貨幣角色份量加重，估計美元指數短期可望守住8月以來的低位91.746附近；而新台幣今年第四季受惠美中貿易戰產生的轉單效應，外銷訂單持續增加，以及此期間通常為電子業旺季，助長新台幣正向動能，可望繼續維持市場人氣不墜。

新台幣受惠台灣防疫表現優良、經濟影響較其他國家輕微，以及今年壽險業海外投資轉趨保守導致美元需求減少、台商海外資金回流，多元力道提供新台幣強而有力的支撐。北富銀建議，於此之際，有美元需求的投資人，可利用近期新台幣的優勢分批佈局，攤平換匯成本，既能滿足美元部位需求，又能買在相對滿意的價位；而沒有美元需求的投資人，可等待新台幣現階段走勢波段滿足，擇機進場佈局。

根據名目有效匯率指數來看，新台幣已處於央行長期觀測36個月平均值±5%區間的上緣，目前升值邁入第三季，而在過去的歷史走勢上僅出現過3次連續五季升值的紀錄。

(時報資訊)