大江(8436)第3季稅後淨利4.94億元，年成長36%，較第2季減少約一成，每股盈餘4.23元。

大江的美國訂單加速成長，目前在總收入占比約1成左右，受惠美國銷售加溫優化產品組合，第3季毛利率衝到45.4%，較第2季增加近2個百分點，營業利益5.33億元，年增48%、季減6.9%。稅後淨利4.94億元，年成長36%，但較上季減少約一成，每股盈餘4.23元。累積前3季稅後淨利13.91億元，每股盈餘11.86元。

大江生醫大江基因開發的全自動病毒掃描機QVS-96，可用於新冠肺炎的檢測，繼通過美國FDA註冊列名後，再取得歐盟CE認證，即將陸續出貨至美國與歐洲各國，在全球各大機場部署，可望對營運展開貢獻。大江說，一台QVS-96S的檢測量可抵20間檢驗所，一天檢測量高達1800個以上，拿下加拿大國際發明獎與倫敦國際發明獎雙料金牌肯定。

(時報資訊)