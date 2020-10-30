美股消息面：

1.美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率初值為33.1%，超出市場預期的增長31%，並創下歷史最大增幅。

2.美國勞工部周四公布，上周（截至10月24日）初次請領失業給付人數較前一周減少4萬人，達75.1萬人，少於市場預期的77萬人。上周初領失業給付人數4周均值為78.775萬人，較前一周減少2.45萬人。截至10月17日當周，續領失業給付人數較前一周減少70.9萬人，為775.6萬人。

3.美國下周大選的不確定性、全球疫情持續升高，以及華府無法在選前推出新一輪財政激勵方案等因素持續帶動避險需求，受美元上漲影響，周四紐約期金收跌11.2美元或0.6%，報每盎司1868美元。現貨金收跌0.49%，報1867.3美元，盤中一度跌0.92%，報每盎司1859.2美元，創下1個月新低。

4.美國與歐洲的新冠肺炎疫情急速升高，部分歐洲國家擴大實施封鎖措施，使原油需求前景更為惡化，繼周三崩跌5%後，周四國際油價進一步下挫，紐約12月期油收跌1.22美元或3.4%，為每桶36.17美元，盤中最低跌至34.93美元，創下6月中旬來新低。倫敦布蘭特12月期油收跌1.47美元或3.8%，為每桶報37.65美元，盤中最低跌至37.26美元，創5個月新低。

(時報資訊)