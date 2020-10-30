西班牙將實施為時六個月的緊急狀態，直到明年五月初，給予地方政府法律權力，決定進行宵禁、旅遊限制，以遏止新冠肺炎的蔓延。

西班牙為歐洲新冠肺炎的熱區，累計超過300萬人確診。政府目前成功獲得議會支持，將原先兩周的緊急狀態法令延長到六個月，直到明年5月9日。

部分人士擔憂該措施的後果，目前西班牙已歷經自1930年代內戰以來的最糟衰退。

西班牙衛生部長在國會中指出，許多人已感到厭倦，無法像以前擁抱朋友和家人，但是現在不是鬆懈的時候，未來幾周和幾個月將是很艱難的。

但是政府將封鎖的權力交給地方政府，將不會結束不確定性。馬德里只希望在假日時禁止旅客在該城市的進出。

加泰隆尼亞地區則在周四加入許多地區的行列，至少15天內禁止人員進出該省；加泰隆尼亞政府並表示，新措施包括關閉電影院、劇院，以及延長關閉酒吧和餐廳的時間，以確保醫院有足夠應付病患的能量。在周末，加泰隆尼亞民眾也被要求禁止離開該城市。

(時報資訊)