KOSPI開低後，受到大型科技類股領跌拖累，指數便一路下滑看回不回。雖然開盤約莫兩小時，指數有反彈跡象，但空方勢頭略勝一籌，2300點大關也一度宣告失守。KOSPI指數暫收2298.33點，下跌28.34點，跌幅1.22%。

韓國科技龍頭三星電子跌0.86%，SK海力士(SK hynix)跌0.37%。韓國最大網際網路服務商Naver，雖然最新財報亮眼大賺快3倍，但也是無法一枝獨秀，股價大跌2%，同業競爭對手也大挫近2%。樂金化學(LG Chem)成功分拆其電池事業群，此提議先前雖遭大股東極力反對，但在82%股東贊成下，電池部門將自己獨立成一家新公司樂金能源解決方案(LG Energy Solutions)。這家樂金化學全資子公司，計畫12月1日將正式對外亮相。不過樂金化學早盤股價，卻一度暴跌近4%。另外，浦項鋼鐵(POSCO)也跌1.18%。

延續前個交易日走跌格局，財報難看的現代汽車聯手起亞汽車(Kia Motors)，以及關係企業現代摩比斯(Hyundai Mobis)，再度成為市場拋售對象。現代汽車跌近1.5%，起亞汽車跌1.3%，零組件供應商現代摩比斯，更是一度重挫逼近3%。

最新匯價，目前1美元可兌換1127.65韓元，韓元升值3.75元。

(時報資訊)