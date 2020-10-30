蘋果公司在發布財報後表示，新iPhone手機、Mac電腦、iPad平板和Apple Watch智慧錶等產品線供應吃緊，意味著對iPhone 12系列手機與其他產品的需求很高。

在周四的電話法說會上，蘋果執行長庫克坦承新iPhone手機，以及某些Apple Watch、Mac與iPad產品的供應目前已經吃緊。

雖然庫克未詳細說明供應吃緊的原因，但有可能是因為需求超乎預期，以及受到因新冠肺炎疫情而持續存在的供應鏈問題所影響。

稍早前蘋果公布，受惠於居家防疫期間遠端上班上課的需求，Mac營收創歷史新高。雖然iPhone 12與iPhone 12 Pro推出時間太晚，而未能計入9月季度的業績，但這兩款手機已經開始交貨。

蘋果最新推出的iPhone 12系列手機共有4款，iPhone 12與iPhone 12 Pro已於10月23日開賣，iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max將於11月6日開放預購，並訂於11月13日開賣。

庫克表示：「很難預測供應吃緊的情況會維持多久。我們還未開放iPhone 12 Mini或iPhone 12 Pro Max預購，這些訂單也將到來，我們會看看」。

(時報資訊)