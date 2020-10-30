最高法院今開庭審理6年前太陽花學運衍生「324攻占行政院」案，檢察官朱朝亮說佩服學生們的精神，但「要當殉道者就不要說不違法」，坐在被告席的促轉會主委楊翠的兒子魏揚一臉尷尬，法官整理檢辯雙方的法律爭點意見後，將擇期進行辯論。

言詞辯論的是煽惑他人犯罪違憲嗎？何謂無故，是否有符合明顯立即危險的法律構成要件，另一爭點是，公民不服從及抵抗權的行使及成立要件，此外最高法院也將邀請學者擔任鑑定人，到庭提供法律意見及檢辯、法官提問。

2014年3月18日魏揚等人夥同其他占領立院人士，在同年月23日晚，號召民眾在政院周邊拒馬上鋪起棉被爬入行政院，並在正門前廣場 靜坐抗議，還有人闖進政務委員辦公室，與警爆激烈衝突，甚至將警員推拉下台階。

檢方起訴93人，但民進黨執政後撤回87人侵入建築物罪的告訴，魏揚等人因被訴罪名屬公訴罪不能撤告，仍由法院審判。

台北地院一審將破壞警方拒馬及攻擊員警的許順治、李冠伶等11人依損壞公物、妨害公務罪判刑3至5月，遭起訴煽惑犯罪的魏揚等7人 被認定無主觀犯意，獲判無罪。

案經檢方上訴，台灣高等法院認為，立院審案瑕疵可循正常管道救 濟，魏揚等人以「衝、占領、爬進去、圍住警察、拿下行政院、癱瘓 行政運作」等口號，煽惑他人非法侵入及妨害公務，不具必要性，也非憲法保障的言論自由範疇，改判有罪。

最高法院經分案後，由刑事第一庭的楊智勝法官承審，30日召開長達2小時的準備程序，魏揚等人組成12人的龐大律師團，最高檢察署則由吳巡龍、朱朝亮檢察官蒞庭，檢辯對於法律爭點內容討論後，再擇期再進行辯論。

(中時 )