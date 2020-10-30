總統蔡英文今日出席2020台北國際旅展開幕典禮，她希望，在全民共同防疫下，台灣不只生活一切如常，也維持住國旅的觀光，她期盼觀光業者與政府共同努力，讓台灣的觀光更具深度及吸引力，在疫情過後吸引國際旅客來台旅遊。

蔡英文指出，這次出席「2020台北國際旅展開幕典禮」最重要的目的，就是要來為觀光人打氣，「這段時間大家都辛苦了」。今年因為疫情，國際旅客的移動幾乎停擺，大部分國家的旅展也都已經停辦，今天大家可以聚在這裡，一起參與台北國際旅展這個旅遊盛事，真的很珍貴。

這幾年的ITF台北國際旅展規模愈來愈盛大，尤其是今年在疫情影響之下，主辦單位台灣觀光協會仍然用心籌辦、逆風前行，堅持做好兼顧品質和內容，成為全球獨一無二的實體旅遊大展，並且落實防疫工作，非常不容易。尤其，數百個業界的參展，讓大家看到台灣旅遊業在逆境中的活力和不屈服的韌性；在這逆境中，政府一定會協助大家度過難關。

蔡英文認為，這段期間，在全民共同防疫之下，不只生活如常，也維持住國旅的觀光。政府在防疫前提下，5月就宣布開始進入「防疫新生活」階段，陸續推出振興三倍券、安心旅遊補助等方案，就是要刺激消費，助攻國旅的觀光。在沒辦法出國的情況下，她要鼓勵大家多到台灣各地去走走，大家會發現台灣真的很美、很精采、也很豐富。另外，蔡英文指出，這次國旅補助帶動了旅宿業的正向循環，總計將有1,725萬人次出遊，預計創造出新台幣635億元的觀光效益。振興的力道，也在餐飲業明顯可見，今年8月的業績創下了史上同月的新高紀錄。

蔡英文呼籲，數字不是絕對。更重要的是，國人四處旅遊，對台灣這片土地的美麗、多元，能有更深刻的認識。這段時間，她也帶頭振興觀光，從台灣頭的基隆廟口夜市，到南台灣的屏東東港，上週還去了一趟台東。她深刻感受到的，都是世界級的景觀和美食，以及專屬於台灣民眾的熱情。這些，就是台灣要以觀光立國，最珍貴的資產。

她強調，危機也是轉機，現在正是台灣觀光旅遊產業提升的契機。所以我們要邀請業界的所有夥伴們和政府一起來動腦筋，讓台灣的觀光可以「好上加好」，變得更有深度，也更有吸引力。

政府更要超前部署，做好旅遊友善環境的整備、旅遊內容和服務品質的提升。今年交通部觀光局推出的「脊梁山脈旅遊年」、明年的「自行車旅遊年」，無論是山林或是自行車旅遊，都是台灣非常適合發展的旅遊型態。

台灣展現出更具台灣特色的旅遊魅力，在疫情過後，一定更能吸引國際旅客優先選擇來到台灣。

(工商 )