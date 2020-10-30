環保署今天公告「笑氣」（一氧化二氮）為關注化學物質，即日起只要透過網購或郵購笑氣的買方或賣方可依「毒性及關注化學物質管理法」處3萬元至30萬元，而提供販售的平台業者則可依同法處6萬至30萬元。

近年傳出多起吸食笑氣的社會事件，引發社會關注，但笑氣並未納入管制藥品或毒品管理，甚至可以在網購平台上輕易購買，過去僅能以社會秩序維護法罰鍰，對販售、持有或吸食者嚇阻力並不夠。

環保署化學局局長謝燕儒表示，笑氣會影響人體維生素B12生成，影響血液與神經系統，造成噁心、嘔吐，嚴重缺氧症引起心律不或腦水腫等，今天公告為關注化學物質後，把工業用笑氣納管，即日起製造、輸入、販賣、使用或貯存運作行為均受到毒管法管制，包括禁止網路交易、禁止無照運作、應逐日逐筆記錄、按月申報等，否則可依毒管法處最重30萬元罰鍰。

謝燕儒說，而從明年5月1日起，除了核准的行業外，其他行業使用的笑氣應添加二氧化硫，並標示「限工業用、禁止吸食」等字樣，否則不會發給核可文件。

謝燕儒指出，即日起提供網購與郵購笑氣的平台可處6萬至30萬元罰鍰，賣家與買家也可處3萬至30萬元罰鍰，而未逐日逐筆記錄、按月申報的廠商則可處3萬至30萬元罰鍰；明年5月1日後如製造、輸入笑氣致人於死、重傷或危害健康致疾病等則最高可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，後續也將會地方政府展開聯合稽查。

(中時 )