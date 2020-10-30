OPPO今日(30)推出旗下首款A系列5G手機OPPO A73 5G，內建8GB記憶體與128GB儲存空間，是台灣市場首款搭載聯發科（MediaTek）天璣720（Dimensity 720)晶片的5G手機，支援雙模5G技術與各大電信商主流5G頻段，擁有90Hz護眼靈點全螢幕、800萬畫素前鏡頭與採用主鏡頭為1600萬畫素的三鏡頭組合。

根據市調機構研究，OPPO Reno4系列推出不久便躍升台灣市場9月份5G手機銷售冠軍。為提供台灣消費者更多手機選擇並加速5G普及化程度，OPPO A73 5G也成為OPPO首次為台灣市場引進萬元以下的5G手機，成為5G手機嚐鮮族的新選擇。

OPPO A73 5G為台灣首款搭載MediaTek Dimensity 720八核心晶片的手機，支援包含EN-DC與SA/NSA雙模5G技術等5G通訊功能，各種與台灣電信商相符的主流5G通訊頻段亦全數具備，此外也擁有MediaTek 5G UltraSave省電技術與智慧天線切換設計，使OPPO A73 5G能提供更穩定快速、覆蓋範圍更全面的5G網路品質，並提升功耗與電池續航表現。

外觀設計上，擁有一體化機身設計的OPPO A73 5G僅厚7.9mm與重177g，6.5吋1080P FHD+螢幕通過德國萊茵TUV的護眼認證，具有AI智慧調光與4096等級的精準光線控制功能，搭配4040mAh電池與18W快速充電。OPPO A73 5G螢幕支援90Hz螢幕刷新率，搭配120Hz觸控採樣率，讓日常使用和遊戲具有流暢的觀看及操作體驗。

拍照方面，OPPO A73 5G採用1600萬畫素廣角+800萬畫素超廣角+200萬畫素人像三鏡頭組合，前鏡頭為800萬畫素，支援15種內建濾鏡、AI智慧炫彩、超高畫質夜景等實用功能，能滿足各種常用場景攝影需求。在人像攝影上，OPPO A73 5G也支援AI智慧美顏與錄影美顏功能，並透過數據分析大量照片與常用濾鏡，重新設計6種專屬OPPO的人像風格，並於前鏡頭加入夜景模式，改善消費者在低光源環境中自拍的體驗。

OPPO A73 5G為台灣首款搭載MediaTek Dimensity 720的5G手機，具備EN-DC與SA/NSA雙模5G技術。（OPPO提供／黃慧雯台北傳真）

OPPO A73 5G共推出霓霞與帛黑雙色，建議售價NT$9,990，11月4日起於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店與各大網路購物平台(PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮24h、東森購物網、udn買東西購物中心)等通路陸續開賣，11月4日10:00起至11月6日23:59止於OPPO網路商店購買，再送OPPO Enco W11真無線藍牙耳機(市價NT$1,299)。

為慶祝Reno4系列榮登台灣市場9月份5G手機銷售冠軍，OPPO也推出特別限時優惠。即日起至11月14日止於OPPO網路商店參加「扭力覺醒」遊戲抽獎，便有機會獲得OPPO Enco Q1無線降噪耳機、三軸手機穩定器與紅利購物金等好禮；11月2日至11月3日購買Reno4 Pro即贈OPPO Enco W51真無線藍牙耳機(市價NT$2,990)。此外，11月份於全台OPPO體驗店買Reno4系列任一機型皆贈送12個月螢幕意外保障與6個月延長保固，購買Reno4 Pro與Reno4分別再送NT$2,000與NT$1,500購物金。

(科技)