第五十屆全國技能競賽成績日前揭曉，由興櫃雲端廠商伊雲谷包辦全國賽雲端計算類組的冠、亞軍，同時冠、亞軍選手在第二階段賽程榮獲正取及備取國手的資格，伊雲谷表示，明年九月將代表台灣前往上海進行世界技能大賽（WorldSkills Competition, WSC）。

雲端計算是國際技能競賽去年新加入類組，主要在Amazon Web Services（AWS）雲環境中設計和實作，包括系統管理員、工程師、資料庫管理員、工程師等相關技術。能在比賽中脫穎而出的選手們，除了擁有豐富的專業知識，還需有良好的抗壓性面對即時挑戰的能力。

伊雲谷表示，今年正取國手馬仕騰，就讀於臺北市立松山高級工農職業學校，除了在校接受雲端基礎培訓外，也在畢業後持續接受學校老師指導，同時加入伊雲谷培訓單位eCloudture由業界資深技術講師帶領，經過一系列完整的培訓計畫及大量的實作機會，在決賽時取得了國手資格。備取選手林奕廷，則是在大學期間就進入伊雲谷實習，並於畢業後順利轉為正職，在本次競賽中拿下好成績。

伊雲谷表示，eCloudture成立以來專注在培育雲端人才，不僅有AWS?認證的專業講師教授原廠課程，也提供給各類型企業客製化培訓。為了讓雲端教育向下扎根，eCloudture不定期開設培訓課程計畫提供給大專院校的學生學習，並於今年更進一步舉辦多場系列活動及營隊給高中職學生，希望能讓更多年輕學子有機會接觸更多新興科技。

(工商 )