顏姓男大生做了隆乳手術，卻質疑自己胸部在術後觸感不甚理想，於是以暱稱「KUKU」在PTT上分享心得，內容提及網路充斥業配文，被「魔滴」代理藥商控告顏男涉嫌妨害名譽、妨害信譽等罪，台北地檢署檢察官偵查後，認為顏純屬發表術後心得，30日將顏男不起訴處分。

顏男是在去年6月30日中午12點23分，PTT帳號「marshmallow8」的網友「KUKU」在醫美版發問，標題為「『問題』有人魔滴後悔想改光滑面嗎？」

顏男提問「如題，現在網路上充斥著魔滴的業配文，各家整外也不斷替魔滴打廣告，卻不見形狀真的自然滿意的心得文，反倒光滑面形狀自然許多，平胸或許還是真的光滑面比較好...」。

「不過也有一種說法，因平胸是放在胸大肌下，胸大肌有韌性，就算放光滑面摸起來也是QQ的，若放在胸大肌下光滑面觸感其實和魔滴差不多，不知道這種說法是否正確？因沒有摸過其他材質的胸部也無從參考...」。

顏男提問後，網友熱心回應，謝論醫師的經驗和技術及材質的條件。

不過，顏男被代理「魔滴」植入物的藥商控告妨害名譽及妨害信用，檢方偵查發現，顏男的發言純粹只是術後方手得分享及對手術結果的討論，並請求網友提供意見，也沒有針對特定材質，依罪證不足將顏不起訴。

(中時 )