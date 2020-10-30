前總統陳水扁的女婿趙建銘因涉台開內線交易案，遭檢方起訴求刑8年，因本案爭訟逾8年符合速審法減刑規定外，台灣高等法院更五審考量他在三井宴席中聽聞部分消息，並轉述給父親趙玉柱，但他未實際獲有財物或財產上利益，因此依內線交易罪輕判3年8月。

他的父親趙玉柱遭檢方求刑10年，更五審斥責他退休前擔任國民小學校長，身為教育工作者及當時總統親家，卻未能謹慎自持，利用內線消息買入台開公司股票，獲利高達3千多萬元，考量他已自動繳交部分犯罪所得，判刑4年。可上訴。

(中時 )