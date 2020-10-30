阿扁女婿涉內線交易 更五審輕判理由曝光 13:142020/10/30 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統陳水扁的女婿趙建銘。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁的女婿趙建銘因涉台開內線交易案，遭檢方起訴求刑8年，因本案爭訟逾8年符合速審法減刑規定外，台灣高等法院更五審考量他在三井宴席中聽聞部分消息，並轉述給父親趙玉柱，但他未實際獲有財物或財產上利益，因此依內線交易罪輕判3年8月。 他的父親趙玉柱遭檢方求刑10年，更五審斥責他退休前擔任國民小學校長，身為教育工作者及當時總統親家，卻未能謹慎自持，利用內線消息買入台開公司股票，獲利高達3千多萬元，考量他已自動繳交部分犯罪所得，判刑4年。可上訴。 (中時 ) #內線 #交易 #陳水扁 #台開 #趙建銘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台開內線交易案 扁女婿趙建銘更五審判刑3年8月 09:392020/10/30 社會 NCC濫扣中天國安大帽 陳玉珍：別毀了蔡英文一世英明 10:022020/10/30 政治 劉德音揭台積神化五要素 04:102020/10/30 財經要聞 蒂芙尼同意降價出售 LVMH現省4.3億美元 22:022020/10/29 財經 台劇保險迷思 友邦解惑 04:102020/10/30 全球財經 狼師猥褻9歲童 判4年10月 04:102020/10/29 地方新聞 陽信銀行超貸案 董事長陳勝宏無罪確定 11:352020/10/29 社會 獨／升格醫生娘！宣宣嫁大12歲夫登記照首曝 豪宅、名車皆登記她名下 15:432020/10/29 娛樂 LVMH蒂芙尼世紀聯姻 修成正果 04:102020/10/30 全球財經 賴素如涉貪遭判7年半1500萬交保 向法官求情減少保金 13:042020/10/29 社會 社會熱門新聞 太陽會小弟盜刷大嫂信用卡 四肢全斷活活打死 - 社會 反應「路黑」無果釀擄殺案 長榮學生暴怒轟校、警縱容 - 社會 隨機擄殺長榮女大生 兇嫌臉書曝光 高市議員貼生日祝福？ - 社會 AV女優吳夢夢媽媽身分曝光 竟是陽明山知名老闆娘 - 社會 竟是同一人！長榮女大生遭擄殺 學生爆：上月曾在同地點被掩口鼻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。