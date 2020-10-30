譜瑞-KY(4966)第三季財報告捷，第四季依舊看好營運動能不差，且2021年在PC、NB等需求續旺下，帶動PCIe Gen 4、miniLED T-CON、USB 4將扮演譜瑞-KY重要動能，3家外資針對譜瑞-KY出具最新研究報告，均維持買進或加碼評等，2家美系外資維持1500元目標價，日系外資則維持1400元目標價。

美系外資表示，若以美金計算，譜瑞-KY預估第四季營收季減少1~10%，相較於市場預期的低雙位數衰退收斂，看來主要是因為譜瑞-KY看好第四季需求依舊很強勁，包括NB以及PCIe Gen 4時序重整晶片等產品，PCIe Gen 4隨著英特爾、超微等陸續在新品中導入，將有利於第四季營運，且目前公司、通路等庫存水位都很低，展望2021年，譜瑞-KY認為NB、平板的市場需求強度已成為常態，並且持續有數以倍增的新品，故維持譜瑞-KY目標價1500元、加碼評等。

另一家美系外資認為，譜瑞-KY第四季在Chromebook、PCIe Gen4持續握有優勢，營運將保持實力，且居家辦公將成為常態，故儘管英特爾新品延遲，但PCIe Gen4前景依舊樂觀，以2021年來說，譜瑞-KY的成長動能包括有英特爾平台導入的PCIe gen-4重定時器、miniLED T-CON、USB 4的產品，故維持譜瑞-KY買進評等，目標價1500元，也提高2020~2022年每股收益2~4%。

日系外資表示，譜瑞-KY第三季財報表現符合預期，展望第四季，譜瑞-KY對PC需求持樂觀態度，更繼續看好到2021年，並希望T-con和驅動器IC的捆綁銷售可以帶動更強勁的收益，且PC市場的需求將持續增長，加上還有MiniLED T-con在均價和出貨量增長的推動，以及USB 4將有更多得新品推出，都將是譜瑞-KY在2021年的主要動能，至於上游晶圓廠的成本增加，譜瑞-KY認為影響不大，會將成本轉嫁給客戶，故譜瑞-KY維持1400元目標價、買進評等。

譜瑞-KY第三季合併營收達44.22億元、季成長21.7%，稅後淨利10.82億元、季增加24.9%、年成長58.6%，單季每股獲利13.77元，獲利創下歷史新高；累計譜瑞-KY前三季合併營收達110.16億元、年增加24.1%，稅後淨利為25.48億元、年成長41.4%，累計前三季每股獲利達32.58元，已經超越去年全年的31.54元。

(時報資訊)