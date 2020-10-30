迅得(6438)今天向台灣證券交易所申請上櫃轉上市，為今年度第12家國內公司申請股票上市。

迅得實收資本額6.03億元，主要產品為自動化設備及其相關產品，2019年稅前盈餘0.53億元，每股稅後盈餘1.17元。

(時報資訊)