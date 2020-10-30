《其他電子》迅得今申請櫃轉市 12:332020/10/30 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 迅得(6438)今天向台灣證券交易所申請上櫃轉上市，為今年度第12家國內公司申請股票上市。 迅得實收資本額6.03億元，主要產品為自動化設備及其相關產品，2019年稅前盈餘0.53億元，每股稅後盈餘1.17元。 (時報資訊) #迅得 #電子 #申請 #櫃轉市 #台灣證券交易所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台經院製造業景氣燈號 連3個月走升 10:432020/10/30 財經 《通信網路》iPhone「延」得好 神腦雙11上看營收增3成 08:012020/10/30 財經 權證星光大道－兆豐證券 台積電 零股買氣爆棚 04:102020/10/30 證券．權證 《金融》兆豐銀申設越南海防辦事處 金管會點頭 07:442020/10/30 財經 台達化、華夏 Q4報價續揚 04:102020/10/30 證券．權證 新董座法說處女秀！鄭貞茂：拚陽明列指數成分股 04:102020/10/30 財經要聞 ESG可持續債 兩國銀搶發 04:102020/10/30 財經要聞 面板雙雄Q3虧轉盈 家族逆轉勝 04:102020/10/30 證券．權證 螞蟻集團傳縮減對海外電子錢包夥伴支持 10:312020/10/30 財經 《半導體》下午法說 日月光投控先攻 10:342020/10/30 財經 財經熱門新聞 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 台積電股價今年飆32％！但魏哲家坦言：這檔事讓他「心裡毛毛的」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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