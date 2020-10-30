星巴克業績低谷復甦 上季營收獲利優於預期 12:412020/10/30 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 星巴克（Starbucks）周四公布，由於美、中兩大市場從疫情低谷復甦的速度超出預期，帶動這家咖啡店連鎖巨擘全球同店銷售萎縮僅9％，營收獲利擊敗華爾街預估。 星巴克上季營收滑落8％至62億美元，不計特殊項目的每股盈餘0.51美元，兩者皆超過市場預期的60.6億美元、每股盈餘0.31美元。該公司估計，因新冠肺炎疫情而損失的收入約達12億美元。 美國同店銷售下滑9％，至於星巴克的第二大市場中國，上季同店銷售僅減少3％。 (工商 ) #全球 #星巴克 #同店銷售 #季營收 #獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三大業務強 訊連後市添動能 04:102020/10/30 證券．權證 第三季賺翻＋在美官司和解 聯電雙喜臨門 04:102020/10/30 財經要聞 Alphabet業績超越市場預期 盤後股價大漲 10:532020/10/30 財經 信錦2021營收 將重返百億 04:102020/10/30 證券．權證 伺服器商機竄起 譜瑞Q4營收不淡 04:102020/10/30 證券．權證 亞馬遜Q3再飆佳績 受疫情拖累 本季獲利恐下滑 08:472020/10/30 財經 《國際產業》上季業績噴發、本季展望保守 亞馬遜盤後下跌 11:082020/10/30 財經 《國際產業》美加用戶減少 臉書盤後跌2.65％ 11:252020/10/30 財經 台達化、華夏 Q4報價續揚 04:102020/10/30 證券．權證 美三大車廠甩低潮 Q3財報逆襲 04:102020/10/30 全球財經 財經熱門新聞 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 台積電股價今年飆32％！但魏哲家坦言：這檔事讓他「心裡毛毛的」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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