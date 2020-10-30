星巴克（Starbucks）周四公布，由於美、中兩大市場從疫情低谷復甦的速度超出預期，帶動這家咖啡店連鎖巨擘全球同店銷售萎縮僅9％，營收獲利擊敗華爾街預估。

星巴克上季營收滑落8％至62億美元，不計特殊項目的每股盈餘0.51美元，兩者皆超過市場預期的60.6億美元、每股盈餘0.31美元。該公司估計，因新冠肺炎疫情而損失的收入約達12億美元。

美國同店銷售下滑9％，至於星巴克的第二大市場中國，上季同店銷售僅減少3％。

(工商 )