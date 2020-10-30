巨大早盤疾駛 重登自行車股王 12:412020/10/30 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自行車雙雄今日掀起股王爭霸戰！巨大（9921）早盤展開絕地大反攻，盤中量價齊揚、股價最高衝上286元、大漲了15元，漲幅達5.5%，不僅創下波段新高，同時重新奪回自行車股王寶座！ 美利達（9914）股價從早盤最高價294.5元，續創波段新高之後，隨即在當沖賣壓出籠、股價一路開高走低、最低跌至278元，目前約在280.5元左右、跌幅約1.5%，自行車股王只當了兩天！ (工商 ) #巨大 #美利達 #早盤 #自行車 #股王 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股CDR首秀 九號公司漲逾倍 04:102020/10/30 全球財經 陸股緩步攻堅 行情可期 04:102020/10/30 投資理財 疫情再起 台股五大產業抗跌 04:102020/10/30 證券．權證 權證星光大道－兆豐證券 台積電 零股買氣爆棚 04:102020/10/30 證券．權證 Alphabet業績超越市場預期 盤後股價大漲 10:532020/10/30 財經 陸港觀盤－科技與消費反彈 逢低布局雙領域 04:102020/10/30 全球財經 A股早盤開高走低 汽車類股領漲 蘋概股走軟 12:592020/10/30 財經 外資逆勢買超股 錢景俏 04:102020/10/30 證券．權證 美國選前、市場觀望 台股早盤小跌 09:222020/10/30 財經 操盤心法－疫情壓過選情，美台科技股法說辨多空 04:102020/10/30 證券．權證 財經熱門新聞 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 半導體從夢幻開局到被美卡脖子 大陸為何浪擲30年光陰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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