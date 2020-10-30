自行車雙雄今日掀起股王爭霸戰！巨大（9921）早盤展開絕地大反攻，盤中量價齊揚、股價最高衝上286元、大漲了15元，漲幅達5.5%，不僅創下波段新高，同時重新奪回自行車股王寶座！

美利達（9914）股價從早盤最高價294.5元，續創波段新高之後，隨即在當沖賣壓出籠、股價一路開高走低、最低跌至278元，目前約在280.5元左右、跌幅約1.5%，自行車股王只當了兩天！

(工商 )