中共第19屆五中全會29日閉幕，全會審議通過了「十四五規劃」與「2035年遠景目標」的建議，中共中央於30日上午舉行記者會。中國科技部部長王志剛指出，今後要提升科技攻關和應急攻關的體系化能力，統籌布局基礎研究和關鍵核心技術攻關。

王志剛表示，面向未來，大陸要增強創新的自信心，搶抓新一輪科技革命和產業變革的重大機遇，面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，堅持科技創新與體制機制創新「雙輪驅動」，打造國家戰略科技力量，提升科技攻關和應急攻關的體系化能力，統籌布局基礎研究和關鍵核心技術攻關，建構系統、完備、高效的國家科技創新體系。

同時，要激發調動廣大科技人員和創新主體的積極性、創造性，加快走出一條從人才強、科技強到產業強、經濟強、國家強的創新發展新路徑，加快躋身創新型國家前列和建設世界科技強國。

王志剛強調，中國的科技創新都不是封閉式的創新，以後也不會關起門來搞創新。未來，中國擴大科技開放合作的步伐會愈邁愈大。

(工商 )