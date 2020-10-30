停好機車後，記得先拍照，以免變成冤大頭！一名網友分享，明明車有按規定停在車格裡面，但卻莫名被開了四張罰單，讓他完全想不明白。直到調閱監視器後才知，他的車子竟一晚被移動了三次，才導致機車「脫離」車格，最後被開單，好險申訴後免責，否則就虧大了！

男子將機車停放在停車格中，卻收到「4張罰單」，讓他非常不解，調閱監視器才知，一晚上竟被移車三次，導致機車偏離車格，才被開單子。（圖／翻攝自爆料公社）

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文分享，「感謝這三位自私的行為讓我多了四張罰單！」他的機車停得好好的，也有按照規定放在車格內，但卻莫名被開了四張違規停車的罰單，讓他百思不得其解，實在是很冤枉。

該名網友調閱監視器後發現，他根本就是「被違規」了！凌晨1時42分時，第一次被移動車子，但當時車子仍在格子內；到了晚上又被兩位民眾移車，最後越移越外面，車子就完全離開車格，讓車主忍不住抱怨「阿不就還好申訴結果是免責，不然我該找誰去阿！」

貼文曝光後，引發網友討論，「所以現在停機車還要看一下上面有沒有監視器耶，不然沒監視器你也沒輒啊！」、「這.....太熱門的位置了！竟然能一晚被移車3次」、「自從知道還有這招，我停車都不敢停邊邊，因為真的不能太相信人性呀！」

另也有不少網友建議「停車記得先拍照存證」，「我現在有個習慣，如果機車停在最外面那格，一定會順手拍張照。太多『溫暖人情味』的台灣人會幫亂移機車，只好自保一下」、「每次在路邊停車都會拍照存證，有被移動或是東西不見就有舉證的東西」。

男子被偷移車還遭開單。（翻攝自爆料公社）

(中時新聞網)