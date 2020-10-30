生產「蘋果西打」飲料的大西洋股份有限公司前總經理孫幼英前年5月與前財務經理鍾素娥合謀掏空公司，甚至還以假發票交易騙取公司款項，掏空近8.8億，挽救其名下另間公司「國新」的財務危機，新北地院今依違反證券交易法及背信罪，判處孫有期徒刑9年6月；鍾被依違反證券交易法判處有期徒刑7年6月，全案可上訴。

孫幼英曾擔任大西洋飲料公司總經理，也是國信食品、旭順食品的負責人，前年5月因國信食品積欠債務，為了挽回國信的債務危機，她與大西洋公司財務經理鍾素娥計畫多起購地、借貸案，孫為了讓不動產交易案順利過關，讓國信、旭順開立假發票，騙取大西洋公司購買原料的錢，期間掏空該公司近8.8億元的資產。孫2019年8月遭新北地檢依違反證券交易法等罪嫌起訴，孫遭羈押禁見直到今年3月才以2000萬元交保。

新北地院今宣判，依違反證券交易法、背信罪分別判處孫有期徒刑8年2月、7年6月，合併執行有期徒刑9年6月；鍾依違反證券交易法判處有期徒刑7年6月，可上訴。

(中時 )