桃園市3個月大陳姓男嬰28日1時許由母親餵奶後，打完嗝後讓其回去睡覺，但母親28日早上發現男嬰時，男嬰頭半趴、肌肉微僵硬，送醫後不治。將由檢察官相驗釐清死因。

據了解，該男嬰1時許由母親餵奶，母親打完嗝後，讓小朋友頭呈現45度斜躺，避免他吐奶噎到。早上6時許看到男嬰時，發現男嬰已經半趴，口鼻有壓到，抱起男嬰時，發現肌肉有些僵硬，趕緊送醫。但送醫時已經失去生命跡象，搶救後無效。檢方將會同法醫相驗，釐清男嬰死因。

(中時 )