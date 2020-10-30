桃園3月大男嬰半夜餵完奶 母早上發現已不治 12:502020/10/30 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市3個月大陳姓男嬰在凌晨由母親餵奶後，早上時已經不治，將由檢方相驗。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市3個月大陳姓男嬰28日1時許由母親餵奶後，打完嗝後讓其回去睡覺，但母親28日早上發現男嬰時，男嬰頭半趴、肌肉微僵硬，送醫後不治。將由檢察官相驗釐清死因。 據了解，該男嬰1時許由母親餵奶，母親打完嗝後，讓小朋友頭呈現45度斜躺，避免他吐奶噎到。早上6時許看到男嬰時，發現男嬰已經半趴，口鼻有壓到，抱起男嬰時，發現肌肉有些僵硬，趕緊送醫。但送醫時已經失去生命跡象，搶救後無效。檢方將會同法醫相驗，釐清男嬰死因。 (中時 ) #男嬰 #母親 #發現 #肌肉 #相驗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園3月大男嬰半夜餵完奶 母早上發現已不治 12:502020/10/30 社會 貿協助台商 搶中東歐疫後商機 04:102020/10/30 產業．科技 馬國遇害女大生家屬來台 啟動泡泡模式 專人專車接送 11:032020/10/30 生活 男騎士酒駕上路 深夜台1線過彎自撞分隔島身亡 09:082020/10/30 社會 暗黑親情案例 四名子女皆不願照顧年邁母親 09:002020/10/30 社會 丁國琳昔遭渣男「爽玩6人行」未婚產女 獨立撫養轉戰直播入袋百萬 06:312020/10/30 娛樂 學著像台灣人那樣生活（下） 04:102020/10/30 兩岸藝文 夏宇童《飢餓》歷劫孫協志急搭救 04:102020/10/30 娛樂新聞 雙胞再迸三胞 勇媽5年生7男 04:102020/10/30 社會新聞 三大業務強 訊連後市添動能 04:102020/10/30 證券．權證 社會熱門新聞 太陽會小弟盜刷大嫂信用卡 四肢全斷活活打死 - 社會 竟是同一人！長榮女大生遭擄殺 學生爆：上月曾在同地點被掩口鼻 - 社會 反應「路黑」無果釀擄殺案 長榮學生暴怒轟校、警縱容 - 社會 隨機擄殺長榮女大生 兇嫌臉書曝光 高市議員貼生日祝福？ - 社會 長榮馬籍女大生遭擄「繩套頸」棄屍山區 同學慟：她說台灣安全才來的 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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