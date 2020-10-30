政治大學地政系課程多與國家土地管理相關，包含土地政策、土地登記與土地制度等，系主任孫振義有感課程專業性高，內容艱澀，為提升學習動機，系友捐贈關渡平原部分土地，讓大三學弟妹共同持有，並能實質獲得土地權狀，讓學習地政變得超有感，年滿法定成年20歲，就能當台北市地主。

政大包種茶節將於31日舉行，政大地政系將於當日宣布這項突破性教學策略。

「唯有自己真正擁有土地，才會有更大的學習動力」，孫振義提到，之所以與系友協調，提供土地給學生，就是要讓學生以實際經手的方式，釐清土地制度、政策等面向的影響、利弊得失，「這是我們全新的教學策略」；而之所以選定20歲持有土地，即在於已法定成年，不需要經過監護人，同學可以自己決定，「念地政系就可以成為台北市地主」。

至於捐贈土地在關渡平原，孫振義說，捐贈方式從事土地買賣的系友，土地面積為1.25平方公尺，大三學生都能共同持有，每人具有萬分之一的持份，土地雖不大，但多數同學都沒有在台北市置產的經驗，「親手管理能讓同學超有感」。

「提升學習效率的方法也可以是招生手段」，孫振義說，108課綱上路後，主要訴求就是學習履歷與性向探索，雖然每位學生受贈與的土地實際價值並不高，但是卻是讓高中生看見「地政系」的好策略。

孫振義指出，唯有更多的高中生發現地政系、主動了解地政系、甚至最終選擇就讀地政系，才是地政系能夠真正甄選到「對的學生」的保證。

政大地政系系主任孫振義邀請系友提供關渡平原部分土地，讓大三學生或土地持份並親手管理，能更有效了解地政課程。(孫振義提供／李侑珊台北傳真)

(旺報 )