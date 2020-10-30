殲20雙機拋干擾彈畫面首次公開

隨著區域緊張持續升高，中國大陸空軍已加強殲-20戰機的戰鬥演訓，最近央視播出了殲-20雙機編隊抛灑干擾彈的畫面，而干擾彈通常是用在空中纏鬥上。

據《南華早報》（South China Morning Post）29日報導，這些干擾彈以高溫燃燒，用來反制敵機發射，用以追蹤發動機等熱源的飛彈。如殲-20等隱形戰機有雷達橫截面（Radar Cross Section，RCS）設計，以降低能見度，並有讓敵機難以偵測，使雷達導引飛彈不易瞄準的吸收雷達波塗層。

然而，香港軍事評論員宋忠平說，殲-20在視距內和敵機遭遇，或是面對其他類型飛彈時，就需要用到干擾彈，或是其他反制彈。他指出，針對實戰狀況，進行抛灑干擾彈的訓練是絕對必要的。而無論在戰機近距離纏鬥，或是遭地面防空系統的地對空飛彈瞄準時，這都是很有用的戰術。

殲-20是解放軍最先進的戰機，也是目前唯一服役的5代隱形戰機，最近成為中方展現軍事拳頭的要角。

(中時新聞網)