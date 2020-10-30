中裕(4147)COVID-19抗體新藥2-43(TMB-200)，29日向美FDA提出Pre-IND(臨床試驗送件前諮詢)申請，規劃明年3、4月將進入一期臨床試驗、秋天完成，二期臨床試驗將會接著在明年年底進入，2022年申請EUA(緊急授權)力拚上市。中裕今日股價開高後，最高曾衝至90.5元，漲幅在4%以上。

美國FDA在2020年5月11日發布了「COVID-19公共衛生緊急狀況：COVID-19相關藥物及生物製品的Pre-IND會議申請的一般注意事項-產業與研究人員指南」，建議申請者向FDA提交Pre-IND會議申請，可以儘早就COVID-19藥物相關的研究計劃進行討論，以利加速後續IND審查及啟動相關臨床試驗。

中裕COVID-19抗體新藥計畫TMB-200，已在29日向美國FDA提出Pre-IND申請，號碼為153509，FDA將給予書面回覆。中裕目前規劃2021年春天，約3、4月進入一期臨床試驗、秋天完成，二期臨床試驗緊接在2021年底進入，2022年申請EUA(緊急授權)力拚上市。

(時報資訊)